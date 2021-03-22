الصحة تحذر من اهمال الاجراءات الوقائية

2021/03/22 | 22:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان من مخاطر زيادة نسبة الاصابات بفايروس كورونا بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية.

وقال الدكتور خالص قادر المدير العام في وزارة الصحة خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان نسبة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية خلال اعياد نوروز لم يكن بالمستوى المطلوب ونتوقع ان يسبب هذا الاهمال زيادة في نسبة الاصابات بكورونا.

واصاف: ان افضل طريق لمواجهة فايروس كورونا هو الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات لان هذا هو الطريق الوحيد لمنع انتشار الفايروس بشكل اكبر.

واشار الى ان ارتفاع نسبة الاصابات خلال الايام الماضية دليل واضح على ان الاوضاع الصحية تحتاج الى اصدار قرارات جديدة لمواجهة جائحة كورونا.

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