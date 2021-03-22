عاجل | مستشار الأمن القومي الأميركي: إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا تجاوزت الخطوط الحمر

2021/03/22 | 22:59 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مستشار الأمن القومي الأميركي: إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا تجاوزت الخطوط الحمرمستشار الأمن القومي الأميركي: واشنطن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان أمنهامستشار الأمن القومي الأميركي: الرئيس بايدن يأخذ تهديدات إيران ضد مصالحنا على محمل الجد

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