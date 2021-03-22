بيان مشترك للولايات المتحدة وأربع دول بشأن انتهاكات الصين في شينجيانغ

2021/03/22 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا عن قلقهم العميق بشأن انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، حيث تعيش أقلية الإيغور المسلمة

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