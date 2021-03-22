البيتكوين تتحول للهبوط بأكثر من 2%

2021/03/22 | 23:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت عملة البيتكوين للهبوط بأكثر من 2 بالمائة خلال تداولات اليوم الإثنين، لتهبط أدنى مستوى 57 ألف دولار.

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