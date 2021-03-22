بعد فشل أساليب القمع المباشر والحرب العنصرية / تركيا: إجراءات قضائية لحظر نشاط حزب الشعوب الديمقراطي - رشيد غويلب

2021/03/22 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب بعد فشل كل أساليب القمع المباشر بكل أشكاله الجسدية والنفسية، وكذلك فشل الحرب العنصرية ضد السكان الكرد، الذي اعتمدته حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان، للحد من نشاط حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يعد أحد أهم قوى اليسار في تركيا الناشطة بفعالية في البرلمان وخارجه، هدد زعيم حزب الحركة القومية العنصري دولت بهجلي وشريك اردوغان في التحالف الحاكم، منذ أسابيع، بحظر نشاط حزب الشعوب الديمقراطي.



ووفق وك ......





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