المالية النيابية: تغيير سعر صرف الدولار لاعلاقة له بالموازنة

2021/03/22 | 23:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، ان تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لاعلاقة له بالموازنة العامة.

وأوضح الدراجي في بيان اليوم، (22 آذار 2021)، ان "تثبيت سعر الصرف من مهمة وزارة المالية والبنك المركزي وليس البرلمان"، مبينا ان "وزير المالية غير فاهم لاوضاع العراق".

وأضاف، ان "الورقة البيضاء التي اعلنها الكاظمي (بيضاء جدا) وخالية من المحتوى، وشبيهة (برسالة ماجستير جيدة)".

وتابع الدراجي، ان "اجراءات رفع صرف الدولار لم ترافقها اجراءات الحماية الاجتماعية"، وان "الحكومة تاخرت كثيرا في اجراءات حماية السوق واسعار المواد الغذائية".

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