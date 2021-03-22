البصرة.. مواجهة مسلحة تنتهي بقتل متهم وإصابة ضابط (صورة)

2021/03/22 | 23:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل متهم واصابة احد ضباط القوات الامنية أثناء مواجهة مسلحة في البصرة.

وقال المصدر لموقع NRT عربية اليوم، (22 آذار 2021)، "مقتل احد الخارجين عن القانون أثناء مواجهة القوات الامنية في قضاء الزبير غرب البصرة مما أدى إلى اصابة احد ضباط".

وعن تفاصيل الحادث أوضح انه "خلال عملية امنية في البصرة تم القاء القبض على منفذي الجريمة التي حصلت في قضاء الزبير قبل يومين، وان العملية الامنية التي حصلت هذا اليوم على اثرها قتل احد الضباط في مديرية الجرائم اثناء مصادمات مع المجرمين حيث تم القاء القبض على العصابة الاجرامية التي تتكون من شخصين متهمين بمقتل احد المواطنين في قضاء الزبير عندما كان مرافق لأحد الشيوخ ورجال الاعمال فيما قتل متهم اخر اثناء تبادل لاطلاق النار مع القوات الامنية على الخط السريع باتجاه مزارع سفوان".

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