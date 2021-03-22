ناسا: كويكب ضخم مر بسلام قرب الأرض‎

2021/03/22 | 23:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات عبر أكبر كويكب يقترب من الأرض في 2021، أمس الأحد، على مسافة مليوني كيلومتر وفق وكالة ”ناسا“، ما أتاح لعلماء الفلك فرصة دراسة صخرة تكونت في بداية المجموعة الشمسية.وهذا الجسم الصخري مر على مسافة تمثل ما يقرب من خمسة أضعاف المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر، لكن ذلك كان كافيا لاعتبار أن …

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