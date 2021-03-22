التجارة: نسعى لتجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية قبل حلول رمضان

2021/03/22 | 23:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طمأنت وزارة التجارة، الاثنين، المواطنين بأنها تسعى جاهدة لتجهيزهم بمفردات البطاقة التموينية قبل حلول شهر رمضان، مؤكدة التعاقد لشراء 80 ألف طن من السكر ضمن آليات التعاقد لشراء المواد الغذائية وتجهيزها بوجبة كاملة خلال الشهر المذكور. وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “لجنة التعاقدات المركزية في الوزارة تعاقدت اليوم، …

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