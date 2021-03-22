الأمن النيابية: نسعى لإبعاد قانون جرائم المعلوماتية عن تكميم الأفواه

2021/03/22 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعيها لإبعاد قانون جرائم المعلوماتية عن تكميم الأفواه.وقال عضو اللجنة النائب عباس السيد صروط لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "العمل على إقرار قانون جرائم المعلوماتية جاء بسبب عمليات الابتزاز"، مبينا أن "شكاوى عدة وصلت إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن عمليات الابتزاز الالكتروني".وأضاف، أن "اللجنة تعمل جاهدة على إبعاد قانون جرائم المعلوماتية عن تكميم الأفواه"، لافتا إلى أن "ملاحظات كثيرة حول القانون أبدتها لجان ومنظمات حقوق الإنسان أخذت بنظر الاعتبار".

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