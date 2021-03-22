الحكيم يؤكد ضرورة التعاون بين بغداد والقاهرة في السياسة والاقتصاد

2021/03/22 | 23:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ر ئيس تيار "الحكمة" في العراق، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، ضرورة التعاون بين بغداد والقاهرة في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم....

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