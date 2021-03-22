مقتل 3 أشخاص بنزاع عشائري شرقي الناصرية

2021/03/22 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل 3 أشخاص بنزاع عشائري شرقي الناصرية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيرتين في ناحية اور شرقي الناصرية واستخدمت فيه الاسلحة النارية".

واضاف، ان النزاع مستمر لغاية اعداد الخبر، مبيناً انه "اسفر عن مقتل 3 اشخاص".

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