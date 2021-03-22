فريق طبي عراقي يستخرج رصاصة مستقرة في جسد شخص منذ 37 عاماً (صورة)

2021/03/22 | 23:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكن فريق طبي في محافظة ميسان، الاثنين، من إجراء عملية جراحية ناجحة لشخص من اهالي المحافظة، واستخراج رصاصة مستقرة في جسده منذ 37 عاماً.

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وقال المتحدث الاعلامي للدائرة محمد قاسم الكناني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 اذار 2021)، إن "فريقا طبيا في مستشفى الصدر التعليمي برئاسة الدكتور ايفان امجد المرعب، اخصائي جراحة دماغ وحبل شوكي والدكتور ياسر اخصائي جراحة الصدر الاوعية الدموية، والدكتور احمد جاسم جراحة دماغ وحبل شوكي، تمكن من إجراء عملية جراحية ناجحة لمريض من اهالي ميسان يعاني من الإصابة باطلاقة قناص نارية منذ سنة ١٩٨٤ خلال الحرب العراقية الإيرانية".

واضاف الكناني ان "الرصاصة لم تستخرج لقربها من الشريان الاورطي ( الابهر )، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء العملية بنجاح واستخراج الاطلاقة بعد 37 سنة"، موضحاً ان "المريض بصحة جيدة".

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