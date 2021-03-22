الحوثيون يرفضون العرض السعودي لوقف الحرب في اليمن

2021/03/22 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ – ‬صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬ رفض‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الاثنين‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تتدخل‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭.‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬المتمردين‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬أوردت‭ ‬كلامه‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬المسيرة‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬‮«‬نذكر‭ ‬دول‭ ‬العدوان‭ ‬بوجوب‭ ‬إنهاء‭ ‬عدوانها‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬ورفع‭ […]

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