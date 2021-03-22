السلام السلام حتى لو في اليمن

2021/03/22 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام فرص السلام ثمينة للشعوب المقهورة بالحروب، وأحياناً لا تتكرر ، لذلك يجب أن يتم التعامل معها بإيجابية كاملة بعيداً عن مؤثرات خارجية كانت في الاصل سبباً في اندلاعها.والامثلة كثيرة وأبرزها ما جرى في سوريا في خلال عقد كامل ، وكذلك ما يجري في اليمن منذ سنوات أقل.اليوم، تبدو الايدي الخارجية […]

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