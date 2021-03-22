دعوى قضائية في أربيل والزرادشتيون يرفضون الاساءة الى صلاح الدين الايوبي

2021/03/22 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل ‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تفجرت‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬قضية‭ ‬تخص‭ ‬الاديان‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬تعايشا‭ ‬لثمانية‭ ‬ديانات‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬مديرية‭ ‬التسامح‭ ‬الديني‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬الاثنين،‭ ‬شكوى‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬بحق‭ ‬شخص‭ ‬أهان‭ ‬القائد‭ ‬التاريخي‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬الأيوبي‭.‬ وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬امس،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التعايش‭ ‬الديني‭ ‬في‭ […]

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