مُنفذ هجوم بوسطن.. المحكمة العليا الأميركية تنظر في إعادة إصدار حكم بالإعدام

2021/03/22 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، على الطلب الذي تقدمت به وزارة العدل لمراجعة حكم قضائي بإسقاط عقوبة الإعدام عن منفذ تفجيرات مارثون مدينة بوسطن في 2013 جوهر تسارنييف

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