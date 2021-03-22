إقراض البنوك الأمريكية يتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق

2021/03/22 | 23:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع إقراض البنوك الأمريكية لأدنى مستوى على الإطلاق خلال الشهر الجاري؛ إذا يواصل النظام المصرفي نهجه الحذر لتقديم قروض جديدة.

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