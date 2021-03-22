محدث.. الأسهم الأمريكية تصعد بالختام مع هبوط عوائد السندات

2021/03/22 | 23:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خيّم الصعود على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع هبوط عوائد السندات.

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