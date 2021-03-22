خلف عبد الصمد يحذر من رفع اسعار كارتات تعبئة الرصيد

2021/03/22 | 23:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حذر النائب عن دولة القانون خلف عبد الصمد من وجود احتمال لرفع اسعار كارتات تعبئة الرصيد بسبب ما تضمنته مسودة قانون الموازنة من فرض للضريبة بنسبة ٢٠% على شركات الهاتف النقال .واوضح في بيان انه : في حال فرض ضريبة على هذه الشركات فينبغي ان تتضمن الموازنة بندا يمنع الشركات من تحميل المواطن اعباء هذه الضريبة من خلال رفع اسعار بيع كارتات التعبئة .مبينا ان : ضريبة سابقة قد تم فرضها على شركات الهاتف النقال و المواطن كان خاسرا بسبب رفع سعر كارتات التعبئة .و اشار عبد الصمد الى انه : من الضروري العمل الجاد على تحسين المستوى المعيشي للمواطن بدلا من تحميله اعباء مالية جديدة داعيا الى ضرورة ان يكون المقياس في التصويت على كل فقرات الموازنة هو تحقيق الفائدة للمواطنين .وطالب اللجنة المالية بتحركات عاجلة مع الجهات التنفيذية المعنية لمناقشة هذا الامر المهم وضمان عدم رفع اسعار كارتات التعبئة التي يشتريها المواطن./انتهى3

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