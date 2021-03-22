مصرع واصابة عدد من الاشخاص بنزاع عشائري شرقي الناصرية

2021/03/22 | 23:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصدر امني اليوم عن اندلاع نزاع عشائري في ناحية اور شرقي الناصرية تسبب بمقتل واصابة ثلاثة اشخاص.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان : نزاعاً عشائرياً وقع بين عشيرتين في ناحية اور شرقي الناصرية استخدمت فيه الاسلحة النارية.واضاف ان : الحصيلة الاولية للنزاع كانت مقتل شخص واصابة اثنين بجروح ./انتهى3

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