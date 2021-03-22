ممثل السيستاني يكشف موقف الاخير من الرواتب الكبيرة للمسؤولين

2021/03/22 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال ممثل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في لبنان، حامد الخفاف، الاثنين، ان السيستاني انتقد الرواتب الكبيرة لأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين في الحكومة، مشددا على ضرورة اعتماد مبدأ العدالة الاجتماعية.

وذكر الخفاف في كلمة له اليوم، (22 آذار 2021)، ان "السيستاني شدد مرارا وتكرارا على ضرورة اعتماد مبدأ القسط والعدل في كل ما يتعلق بشؤون الناس، وتأسيس النظام الجديد في العراق".

وأضاف ان "السيستاني شدد على ضرورة تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية قائلا في أحد نصوصه: إن المواطنين يتوقعون – وهم على حق في ذلك – أن يروا أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين في الحكومة يشاطرونهم في معاناتهم ويشاركونهم في مصاعب الحياة، ويتشبهون في ذلك بالإمام علي (ع) الذي كان يقول: أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟".

وتابع ان "السيستاني أشار إلى الاختلاف الفاحش في سلم الرواتب حيث ينعم البعض برواتب كبيرة في الوقت الذي لا يحصل فيه المعظم على ما يفي بمتطلبات العيش الكريم".

وأكمل حديثه "نؤكد على ضرورة علاج هذا المشاكل بما يضمن العدالة الاجتماعية".

وأوضح، "أجابني (السيد السيستاني) شخصيا – بعد رفضه لمقترح يتعلق بتحسين وضع مكتبه الخاص رعاية لزواره - قائلا: إذا لم نستطع أن نرفع معاناة الناس، فعلى الأقل نواسيهم بأنفسنا".

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