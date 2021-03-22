وزير الصحة يوجه بإجراء عمليات المسح لكورونا في القرى والأرياف

2021/03/22 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، الفرق الصحية باجراء عمليات المسح لفيروس كورونا في القرى والأرياف.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "وزير الصحة والبيئة وجه دوائر الصحة بارسال الفرق الصحية الى القرى والأرياف للقيام بعمليات المسح لفايروس كورونا لزيادة نسبة الاصابات وتاشير اصابة عوائل كاملة نتيجة عدم التزامهم بالتعليمات الصحية".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 4655 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة وشفاء 4088 حالة.

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