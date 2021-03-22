2021/03/22 | 23:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الاثنين، توجيها عاجلاً بإرسال فرق صحية إلى القرى والأرياف للقيام بعمليات مسح لللكشف عن فيروس كورونا.وذكر بيان مقتضب لوزارة الصحة، أن “وزير الصحة والبيئة وجه دوائر الصحة بارسال الفرق الصحية الى القرى والارياف للقيام بعمليات المسح لفايروس كورونا؛ لزيادة نسبة الاصابات وتاشير اصابة عوائل كاملة نتيجة عدم التزامهم بالتعليمات الصحية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات من الصحة بإجراء عمليات المسح لكورونا في القرى والأرياف عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيهات من الصحة بإجراء عمليات المسح لكورونا في القرى والأرياف) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيهات من الصحة بإجراء عمليات المسح لكورونا في القرى والأرياف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).