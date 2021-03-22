إيعاز فوري من الوزير إلى الفرق الصحية: توجهوا نحو هذه الأماكن

2021/03/22 | 23:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الاثنين، توجيها عاجلاً بإرسال فرق صحية إلى القرى والأرياف للقيام بعمليات مسح لللكشف عن فيروس كورونا.

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وذكر بيان مقتضب لوزارة الصحة، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آذار 2021)، أن "وزير الصحة والبيئة وجه دوائر الصحة بارسال الفرق الصحية الى القرى والارياف للقيام بعمليات المسح لفايروس كورونا؛ لزيادة نسبة الاصابات وتاشير اصابة عوائل كاملة نتيجة عدم التزامهم بالتعليمات الصحية".

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