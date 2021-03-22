2021/03/23 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل مواطن كوري شمالي الذي أدى تسليمه من ماليزيا إلى الولايات المتحدة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين بيونغ يانغ وكوالالمبور، الاثنين للمرة الأولى أمام القضاء الأميركي.

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