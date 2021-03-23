تكلفة باهضة من عدم ارجاع الدولار إلى سابق عهده.. نائب يحذر

2021/03/23 | 00:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا النائب محمد شياع السوداني، الحكومة و"الزملاء" إلى إعادة سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه، لتفادي "ثورة الجياع" التي ستكون باهضة الكلفة بأضعاف فرق السعر المتحقق.

وكتب السوداني تغريدة على "تويتر" اليوم، (22 آذار 2021)، "إلى الحكومة والزملاء والمعنيين، كفى عنادا ولاتأخذكم العزة بالإثم، إعادة سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه قرار لابد منه".

وأضاف "لأن البديل ثورة الجياع، وستكون باهضة الكلفة بأضعاف فرق السعر المتحقق".

واختتم بهاشتاك "#تخفيض_سعر_الدولار".

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