وكالة: الحكومة عازمة على معاقبة المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية في العراق

2021/03/23 | 00:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية لمنع تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية .ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر حكومي، إن أغلب المواد التي ارتفعت أسعارها صنعها عراقي …

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