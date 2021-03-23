2021/03/23 | 00:20 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: ارتفع سهم شركة "تسلا" بأكثر من 2 بالمائة في نهاية تداولات اليوم الإثنين، بعد رفع السعر المستهدف.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. سهم "تسلا" يرتفع 2% بالختام مع توقعات إيجابية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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