اللواء يحيى رسول : جانب الكرخ من بغداد الاكثر التزاما بحظر التجوال الصحي

2021/03/23 | 00:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال اللواء يحيى رسول ، المتحدث بأسم القائد العام للقوات المسلحة ان : جانب الكرخ من بغداد الاكثر التزاما بحظر التجوال الصحي.وقال رسول في تصريح متلفز ان : الحظر ليس عقوبة للمواطنين بل للحد من تفشي الوباء.واضاف : انا مع تغريم كل المخالفين لأجراءات وزارة الصحة لان المؤشرات الصحية غير مطمئنة ولابد من الالتزام.واوضح رسول ان: ميزانية وزارة الدفاع تختلف عن الوزارات الاخرى و من المهم تمويل كل مفاصل وزارة الدفاع لتعزيز امن البلاد.وتابع : ننتظر التخصيصات المالية لتحديد ملامح عودة المفسوخة عقودهم .واكد رسول انه : لابد من العمل على اقرار الخدمة الالزامية في البلاد و اذا طبقت فلن تكون كما في السابق.واشار الى ان : التطوع لوزارة الدفاع يتم من خلال النافذة الالكترونية حصرا./انتهى3

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