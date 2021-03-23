الصحة ترسل الفرق الصحية الى القرى والارياف للقيام بعمليات المسح لفايروس كورونا

2021/03/23 | 00:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي دوائر الصحة بارسال الفرق الصحية الى القرى والارياف للقيام بعمليات المسح لفايروس كورونا لزيادة نسبة الاصابات وتأشير اصابة عوائل كاملة نتيجة عدم التزامهم بالتعليمات الصحية./انتهى3

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