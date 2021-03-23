مجزرة جديدة في غرب النيجر... والحصيلة 137 قتيلا

2021/03/23 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتكثّف الهجمات التي يشتبه أن متطرفين يشنونها على مدنيين في غرب النيجر قرب الحدود المالية، وقد أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في ستة أيام، وكان آخرها هجمات على منطقة تاهوا، الأحد، تسببت بمقتل 137 شخصا على الأقل.

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