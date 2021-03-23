الصحة العالمية تطرح مؤشرات ’مقلقة’ بعد ارتفاع ’قياسي’ لوفيات كورونا

2021/03/23 | 00:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مؤشر الوفيات الجديدة الأسبوعي بفيروس كورونا، شهد ارتفاعا لأول مرة منذ 6 أسابيع.

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وذكرت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ للمنظمة، خبيرة الأمراض المعدية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي: "أريد أن أذكر بأنه مرت 6 أسابيع تقريبا حيث شهدنا انخفاضا في الوفيات...



والأسبوع الماضي، بدأنا نشهد زيادة طفيفة في الوفيات في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر متوقع إذا رأينا حالات إصابة متزايدة.



لكن هذه أيضا علامة مقلقة".

وأضافت فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة "كوفيد-19" في منظمة الصحة العالمية، أن الزيادة في عدد حالات الوفاة بالفيروس جاءت بعد الأسبوع الـ5 على التوالي من ارتفاع الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة المسجلة ارتفع في 4 من أقاليم منظمة الصحة العالمية الـ6، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة داخل كل إقليم.

وأبلغت فان كيرخوف الصحفيين بأنه "في الأسبوع الماضي، زادت حالات الإصابة بنسبة 8%...



في أوروبا، النسبة بلغت 12%، وهذا مدفوع بزيادة في العديد من البلدان".

وأوضحت أن الزيادة ترجع جزئيا إلى انتشار سلالة متحورة من الفيروس ظهرت لأول مرة في بريطانيا وتنتشر الآن في العديد من الأماكن الأخرى، بما فيها أوروبا الشرقية.

وذكرت فان كيرخوف أيضا أن منطقة جنوب شرق آسيا سجلت قفزة بنسبة 49% من أسبوع لآخر في حالات الإصابة المؤكدة، بينما سجلت منطقة غرب المحيط الهادئ زيادة بنسبة 29% بسبب الفلبين.

وشهدت منطقة شرق البحر المتوسط ​​ارتفاع حالات الإصابة بنسبة 8%، في حين انخفض عدد الحالات المبلغ عنها في الأمريكيتن وإفريقيا.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 122992844 حالة، بينها 2711071 وفاة.

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