عوائل كاملة أصيبت بالفيروس.. توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن القرى والأرياف

2021/03/23 | 01:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات الصحية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدر وزير الصحة والبيئة حسن التميمي توجيهًا بإرسال الفرق الصحية للقرى والأرياف للقيام بعمليات مسح للكشف عن فيروس كورونا.

وقال بيان مقتضب لوزارة الصحة، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "وزير الصحة والبيئة وجه دوائر الصحة بإرسال الفرق الصحية إلى القرى والأرياف للقيام بعمليات المسح لفيروس كورونا؛ لزيادة نسبة الإصابات وتاشير إصابة عوائل كاملة نتيجة عدم التزامهم بالتعليمات الصحية".

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