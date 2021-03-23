نجل مارادونا دييغو جونيور سيحصل على الجنسية الأرجنتينية

2021/03/23 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية في بوينس آيرس، الاثنين، إن دييغو جونيور، نجل نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، سيحصل على الجنسية الأرجنتينية في 25 مارس الجاري.

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