مليون طالب يؤدون الامتحانات الفصلية النهائية في الجامعات

2021/03/23 | 02:30 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

أدى أمس الاثنين، مليون طالب الامتحانات الفصلية النهائية في الجامعات، توزعوا على أكثر من ألفين وستمئة وأربعة وخمسين قسماً بمختلف التخصصات الأكاديمية.



ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والفروع العلمية بمتابعة سير الامتحانات بدقة عالية وموضوعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سيرها لأبنائنا الطلبة بالشكل الأمثل، وانعقاد مجالس الجامعات والكليات طيلة مدة الامتحان ومراعاة التعليمات النافذة والقرارات الصادرة بهذا الشأن لاسيما توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

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