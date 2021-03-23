الكاظمي يوجّه بمنع تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية

2021/03/23 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، الأجهزة الأمنية بمنع تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية .

وقال مصدر حكومي، لوكالة الأنباء العراقية “واع”: إن “اغلب المواد التي ارتفعت اسعارها صنعها عراقي ولا دخل لها بسعر الدولار إلا أن جشع بعض التجار واستغلالهم للمواطنين رفع عددا من الاسعار».

وأضاف أن “ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة التجارة باستنفار كامل الجهود والدخول بحالة طوارئ والعمل على مدار الساعة لتوفير مفردات البطاقة التموينية كاملة واعطاء حصص اضافية ايضا”.



وأشار الى أن “اجراءات عقابية ستطال من يستغل الاوضاع ويرفع اسعار المواد الغذائية، وسيقابلها ضخ كبير للمواد الغذائية من الزيت والسكر والطحين بمفردات البطاقة التموينية”.

وكانت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، أكدت، في وقت سابق، استمرارها بالتعاقد لتوفير مادتي السكر والزيت من المنتج المحلي لتغطية متطلبات البطاقة التموينية من المادتين. وقال مدير عام الشركة قاسم حمود: ان “عملية التعاقد وفرت سيولة نقدية كبيرة بالعملة الصعبة، فضلا عن اختزال الوقت والجهد وتمكين الشركة من تجهيز المواد للمواطنين من دون انقطاع”.

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