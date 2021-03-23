أجبر 20 ألفا على الفرار.. حريق هائل في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلادش

2021/03/23 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون، الاثنين، أنّ حريقاً هائلاً اندلع في مخيّمات للاجئين الروهينغا، في جنوب شرق بنغلادش، أجبر نحو 20 ألفاً منهم على الفرار، في حين تخشى السلطات أن يكون خمسة لاجئين بينهم نساء واطفال قد لقوا مصرعهم في هذا الحريق، الثالث الذي يشبّ في هذه المخيّمات خلال أربعة أيام.

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