تقرير جديد يجيب على تساؤلات بشأن

2021/03/23 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص تقرير أصدره مركز "لاب سيتيزن" التابع لجامعة تورنتو حول نتائج تحليله لتطبيق "تيك توك" إلى أنه لم يجد "أدلة" على "سلوك ضار بشكل علني" للتطبيق الذي تملكه شركة "بايت دانس الصينية"، لكنه قال إنه لا يعرف ما إذا كانت هناك أنشطة رقابة سرية لم يتمكن من اكتشافها

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