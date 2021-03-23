إطلاق النار في كولورادو.. صحيفة: مقتل ستة بينهم ضابط

2021/03/23 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل مسلح ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، الاثنين في سوق تجاري في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين في قوات إنفاذ القانون ومطلعين على التحقيق.

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