"كم تمنيت أن أموت".. تقرير لأمنستي: سوريون تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم في لبنان

2021/03/23 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الثلاثاء، قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة".

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