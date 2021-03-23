"خطير".. ألمانيا تقرر الإغلاق مجددا للحد من انتشار الموجة الثالثة من كورونا

2021/03/23 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الوضع في بلادها بـ"الخطير"، معلنة تمديد الإغلاق حتى 18 أبريل المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تزايد الإصابات.

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