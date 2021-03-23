حشد الانبار يطيح بأبرز عناصر داعش بكمين غربي الرمادي

2021/03/23 | 06:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني عراقي في قيادة حشد محافظة الانبار الاثنين، عن اعتقال احد ابرز عناصر تنظيم داعش الوهابي بكمين غربي مدينة الرمادي....

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