لهيب «الكمامات الفاسدة» يقترب من وزير الصحة الألماني

2021/03/23 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أصبح وزير الصحة الألماني ينس شبان أحدث سياسي في حكومة المستشارة أنغيلا ميركل يأتي تحت دائرة الضوء بسبب صفقات الكمامات، وسط مزاعم بالفساد ضد العديد من أعضاء الحزب الحاكم.

وذكرت مجلة شبيغل الألمانية، أن شريك حياة، شبان كان له دور كبير في إحدى الشركات والتي باعت نصف مليون كمامة لوزارة الصحة خلال الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا في نيسان 2020.



وقال متحدث باسم شركة بوردا بعد ظهور تفاصيل البيع أنه تم تسليم حوالي 570 ألف كمامة بتكلفة إجمالية قدرها 909 آلاف و451 يورو (08ر1 مليون دولار) إلى وزارة الصحة في نيسان 2020 في الوقت الذي كان فيه شبان وزيراً.

وقالت الشركة إن دانييل فونكه، شريك حياة، شبان، الذي يرأس مكتب بوردا في برلين، «لم يتم إبلاغه أو مشاركته بشأن الصفقة في أي مرحلة من مراحلها».



وذكرت بوردا أيضا أنه تم بيع الكمامات بسعر الشراء وأن البيع كان محاولة لمساعدة الوزارة في ظل النقص في الكمامات.

ويأتي التدقيق بعد إجبار مشرعين اثنين من تحالف المحافظين الذي تتزعمه ميركل على الاستقالة من حزبهم بعد مزاعم بأنهم تربحوا من بيع الكمامات.

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