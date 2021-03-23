وزير الداخلية يعلن من كربلاء بدء الخطة الأمنية لزيارة شعبان

2021/03/23 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / المستقبل العراقي

أعلن وزير وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الإثنين، عن بدء الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان.

وذكر الغانمي في مؤتمر صحفي، «جئنا إلى كربلاء للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية والاطلاع على الخطة العملياتية التي أعدتها قيادة عمليات كربلاء في المحاور الرئيسة للمحافظة والأطواق الأمنية لها والتهديدات المحتملة التي قد ترافق الزيارة».

وأضاف وزير الداخلية، أنه «تم الاستماع إلى متطلبات القوات الأمنية في كربلاء وتوفيرها وتعزيزها بقوات عسكرية واستخبارية من خارج المحافظة».

وأشار الغانمي خلال المؤتمر إلى» توجيه القيادات الأمنية بجعل كربلاء مفتوحة أمام الزائرين وعدم الإكثار من القطوعات».

وتابع، أنه «تم توجيه القوات الأمنية بأن يكونوا قدوة للزائرين في لبس الكمامات وزودناهم بكميات كبيرة منها لتوزيعها على الزائرين أثناء الزيارة».

وبين، أن» تلك المعلومات التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي بتحليق طائرات إرهابية مسيرة في سماء المدينة لضرب الزائرين هي شائعات كاذبة».

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