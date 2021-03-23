إطلاق النار في كولورادو.. الشرطة تعلن مقتل عشرة أشخاص بينهم ضابط

2021/03/23 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أجهزة إنفاذ الأمن في مدينة بولدر، بولاية كولورادو الأميركية، وقوع عشرة قتلى على الأقل في إطلاق نار في سوق تجاري، مساء الاثنين.

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