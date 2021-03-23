مظاهرات للمدرسين المتعاقدين في أنحاء المغرب

2021/03/23 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إخبارية أن آلاف المدرسين المتعاقدين يعتزمون تنظيم احتجاجات وإضراب عام، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتحسين أوضاع المدرسين الذين يعملون بعقود مؤقتة ودمجهم في القطاع الحكومي.

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