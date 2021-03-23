أول تعليق من حساب الصميدعي بعد قرار إطلاق سراحه

2021/03/23 | 07:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الحساب الرسمي للمحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، الاثنين، الشكر على “حملة التضامن” لإطلاق سراحه، فيما أكد ان قرار إخلاء السبيل كان بكفالة عن ثلاث ق...

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