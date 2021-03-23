أنقذ مليون مريض حول العالم.. دراسة تؤكد فاعلية هذا العقار في علاج كورونا

2021/03/23 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا، الثلاثاء، عن فعالية عقار الديكساميثازون ضد مرضى كوفيد-19 بعد دراسة شملت عشرات الآلاف من المصابين بالفيروس التاجي.

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