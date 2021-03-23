2021/03/23 | 08:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حامد الخفاف، ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني، في لبنان، الاثنين، إن اية الله السيستاني شدد على معالجة الاختلاف ”الفاحش”، في سلم الرواتب، ف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل المرجع السيستاني بلبنان يتحدث عن معالجة الاختلاف الفاحش بسلم الرواتب) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل المرجع السيستاني بلبنان يتحدث عن معالجة الاختلاف الفاحش بسلم الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).